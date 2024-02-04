نتنياهو يرد على انتقادات بن غفير للدعم الأميركي

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد على انتقادات الوزير اليميني المتشدد إيتمار بن غفير لما اعتبره مساعدات غير كافية تقدمها واشنطن للدولة العبرية في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد صرح لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقدم الدعم الكافي لإسرائيل.

وقال للصحيفة في مقال نشر الأحد "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل ينشغل بايدن في تقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب لحماس".

واضاف الوزير اليميني "لو كان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما".

وقال نتنياهو قبيل اجتماع الحكومة الأحد "لست بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الوقوف بثبات عند مصالحنا الوطنية".

وأضاف "نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا حتى في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مع أصدقائنا الأميركيين".

وأصرت واشنطن في الأسابيع الأخيرة على توفير حماية أكبر للمدنيين في قطاع غزة مع تشديدها على ضرورة قيام دولة فلسطينية.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عندما وقع العقوبات الأسبوع الماضي إن العنف هناك "وصل إلى مستويات لا تطاق".