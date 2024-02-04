وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر N ex sat

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، نجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 اليوم قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية.

وأكد صدقي - في تصريح له اليوم - أنه تم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وأوضح أن عملية الإطلاق تأتي ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، والذي يعد أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد وتم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، وكذا تعتبر إحدى المراحل لتطوير الأنظمة الفضائية للأقمار الصناعية داخل الوكالة.

وقال صدقي إن هذا القمر يعتبر خطوه مهمة تجاه توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية من طراز الميكروسات.