الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات

أفادت وكالة آري الباكستانية للأنباء، اليوم، بأن محكمة قضت على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وزوجته، بشرى خان، بالسجن سبع سنوات مع فرض غرامة، بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون.

وهذا هو ثالث حكم ضد خان، في غضون نحو أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة، الخميس المقبل، ويحظر عليه خوضها.

والأربعاء الماضي، حكم على خان (71 عاما) وزوجته بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، وفق وكالة فرانس برس.

وجاء ذلك بعد يوم من الحكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية.

وكان عمران خان متّهما مع زوجته التي عقد قرانه بها عام 2018 قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقا بأسعار مرتفعة.

وجرت المحاكمتان في السجن الذي يحتجز فيه عمران خان منذ توقيفه في أغسطس.