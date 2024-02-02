ضغوط على المجر للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو

تتزايد الضغوط على المجر للتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد أن اشتركت بودابست أخيرا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الاتفاق على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الجمعة، إنه "حوصر" قبل الموافقة على اتفاق للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) في قمة عقدت في بروكسل أمس الخميس بعد أسابيع من المقاومة.

وكانت المجر الوحيدة من بين الدول السبع والعشرين في التكتل، التي لم تدعم الاتفاق في قمة ديسمبر. وهي أيضا الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي، التي لم تصدق بعد على طلب عضوية ستوكهولم، الذي يتطلب موافقة جميع الأعضاء.

وقال أوربان، الذي يتمتع بعلاقات أفضل مع روسيا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومعظم أعضاء شمال الأطلسي، إن حكومته تدعم انضمام السويد إلى الحلف. والآن يواجه ضغوطا من الخارج للإسراع بالعملية.

ودعا نواب المعارضة إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان، يوم الإثنين، لوضع انضمام السويد إلى الحلف على جدول الأعمال. لكن مشرعين من حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الحاكم، الذي يتزعمه أوربان قالوا لرويترز أمس الخميس إنهم "سينتظرون"، فيما يتعلق بالتصويت النهائي، حتى اجتماع أوربان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

ولم يرد المتحدث باسم أوربان على سؤال اليوم الجمعة عن الموعد المحتمل لعقد الاجتماع.

وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في مقطع مصور بثه المتحدث باسم الحكومة الجمعة، أنه سيكون من "اللائق" أن يأتي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى بودابست قبل تصديق المجر على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تماما كما ذهب الزعيم السويدي إلى تركيا قبل التصديق التركي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الكرة في ملعبكم يا رئيس وزراء السويد".

ويتمتع أوربان بأغلبية كبيرة في البرلمان استخدمها في كثير من الأحيان لإقرار تشريعات، بين عشية وضحاها في بعض الحالات، يوافق عليها تلقائيا المشرعون في حزبه.

وتزايدت الضغوط على أوربان للإسراع بعملية التصديق على عضوية السويد في حلف الأطلسي، بعد أن قال مشرعون أميركيون بارزون إنهم يريدون أن توافق المجر على الفور على انضمام السويد، مما يوحي بأن هذا قد يلحق ضررا دائما بالعلاقات مع واشنطن إذا لم تتحرك.