الغضب من رئيس الوزراء المجري يهمين على قمة أوروبية

هيمن الغضب إزاء رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان منح أوكرانيا مساعدات مالية على القمة الأوروبية الخاصة .

واتهم زعماء الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء المجري بالابتزاز وممارسة ألعاب سياسية تقوض الدعم لأوكرانيا في الوقت الذي توقف فيه حكومته القومية المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي لاقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب.

وقالت رئيسة وزراء استونيا كاياك كالاس لدى وصولها " يريد فيكتور بالطبع أن يكون محور الاهتمام كلما اجتمعنا هنا، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك"، مضيفة عن قلقها من استمرار هذا التوجه.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو إنه من " غير المقبول أن تتمكن دولة واحدة من عرقلة منذ هذا القرار المهم" مشيرا إلى أهمية المساعدات المالية لأوكرانيا.

وأكد أوربو أن نظراءه الأوروبيين لن ينصاعوا لمطالب المجر. وقال " لا يمكن أن يبتز أي كيان دول الاتحاد الأوروبي الـ26، وكما قلت فإن قيمنا ليست للبيع".

وانتقد رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك بشدة أساليب رئيس وزراء المجر. وقال تاسك" أعني، لا توجد مشكلة مع ما يطلق عليه تعب( أوكرانيا). بالتأكيد لدينا تعب أوربان هنا في بروكسل". وأضاف" لا أستطيع أن أفهم ولا أستطيع أن أقبل هذه اللعبة الغريبة والانانية للغاية التي يقوم بها فيكتور أوربان".

وأوضح للصحافيين" الأمر متروك لفيكتور أوربان لكي يقرر ما إذا كانت المجر جزءا من مجتمعنا أم لا".