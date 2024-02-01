الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ 50 مليار يورو

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين أبرمت اتفاقا بشأن المساعدة لأوكرانيا بعد ما يزيد قليلا عن ساعة من انعقاد قمة زعماء الكتلة وعلى الرغم من تهديدات المجر باستخدام حق النقض ضد هذه الخطوة.

وقال ميشيل في منشور على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر: لدينا صفقة.

وكتب أن جميع الزعماء الـ 27 اتفقوا على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي.

جاء هذا الإعلان على الرغم من الاعتراضات القوية من المجر في ديسمبر وفي الأيام التي سبقت قمة الخميس في بروكسل.

قال ميشيل إن هذه الخطوة تؤمن تمويلاً ثابتاً وطويل الأجل ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا، وتثبت أن الاتحاد الأوروبي يتولى القيادة والمسؤولية في دعم أوكرانيا؛ نحن نعرف ما هو على المحك.