أميركا تفرض عقوبات على شركات مملوكة لطرفي الحرب في السودان

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على ثلاث شركات مرتبطة بطرفي الحرب في السودان، في أحدث سلسلة إجراءات ضد كيانات سودانية بهدف وقف حرب مدمرة مستعرة منذ تسعة أشهر.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن من بين الشركات الخاضعة للعقوبات هي شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، المملوكة لقوات الدعم السريع، وشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، المملوكة للجيش السوداني.

وتتهم الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بالمشاركة في حملة تطهير عرقي في غرب دارفور إلى جانب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أنها تتهم الجيش الذي نفذ حملة غارات جوية واسعة النطاق بارتكاب جرائم حرب.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "لا يزال الصراع في السودان مستمرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أفراد وكيانات رئيسين يساعدون في تمويل استمرار العنف".

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات فُرضت بموجب أمر تنفيذي أميركي يأذن بفرض عقوبات على الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون التحول الديمقراطي في البلاد.