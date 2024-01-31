السفارة السعودية بسورية تستأنف خدماتها قريبا والقائم بأعمالها يصل لدمشق السبت

يصل إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت القائم بأعمال السفارة السعودية برفقة عدد من الدبلوماسيين السعوديين لاستئناف عمل سفارة بلادهم لدى سورية .

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية اليوم الاربعاء أن الدبلوماسي السعودي عبدالله الحريصي وبرفقة عدد من الدبلوماسيين يصل يوم السبت القادم الى دمشق وسوف يباشر عمله بعد تقديم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية السورية ويباشر عمله الدبلوماسي من أحد فنادق العاصمة بتقديم الخدمات القنصلية كما سيشرف على عملية ترميم السفارة السعودية الكائنة في حي ابو رمانة والمغلقة منذ عام 2012 ".