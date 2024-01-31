سياسيون يضغطون لتسليم أوكرانيا صواريخ «توروس»

يكثف سياسيون ألمان في الائتلاف الحاكم الضغط على المستشار الألماني، أولاف شولتس، لتسليم صواريخ كروز «توروس» إلى أوكرانيا. وقالت نائبة رئيس البرلمان، كاترين جورينغ-إيكاردت، من حزب الخضر: «يجب أن نسلم صواريخ كروز توروس بسرعة». وأضافت: «يجب على ألمانيا تقييم نفسها على ما وعدنا به، وقد وعدنا بأننا سنقدم كل ما في وسعنا وهذا ما تحتاجه أوكرانيا. وتوروس هي ما لدينا وما تحتاجه أوكرانيا الآن».

ويتبنى عضو الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور، وجهة نظر مماثلة. وقال: «أعتقد أنه سيكون من المعقول والصواب دعم أوكرانيا بصواريخ كروز توروس»، لأن هذا ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن نفسها.