اندلاع حريق في مسرح شهير بموسكو وإخلاء المبنى

قالت وزارة الطوارئ الروسية، يوم الأحد، إن أفراد الإطفاء سيطروا على حريق اندلع في مسرح بالعاصمة الروسية، ما اضطر السلطات إلى إجلاء نحو 50 شخصا من المبنى.

شوهد الدخان يتصاعد من سطح مسرح موسكو الأكاديمي للهجاء.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم نشر ما يقرب من 80 من أفراد الإطفاء و16 مركبة في مكان الحادث.

بحسب ما ورد امتد الحريق ليغطي نحو 250 مترا مربعا من السقف، الذي قالت الوزارة إنه مصنوع من عوارض خشبية.

أضافت الوزارة أنه لم يصب أحد بأذى، ولا يشكل الحريق أي خطر وشيك على الحياة.