ليبيا: تغيير مسار الرحلات في مطار معيتيقة جراء عطل

أعلن مدير مطار معيتيقة الليبي لطفي الطبيب تغيير مسار الرحلات بالمطار إلى مطار مصراتة، بشكل مؤقت نتيجة تعطل إحدى الطائرات على المهبط.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" اليوم السبت عن الطبيب قوله إن "طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر تعرضت لانفجار في أحد إطاراتها ويجري العمل على إصلاحها وإزاحتها عن مسار المهبط".

ومطار معيتيقة هو المطار الوحيد الفاعل في العاصمة طرابلس، ويشغل رحلات جوية داخلية ودولية، ورحلات للإسعاف الجوي، ورحلات أخرى للطيران الخاص، ويعتبر مركز عمليات للخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الإفريقية، وطيران البراق، والأجنحة الليبية.