شبكة إجرامية داخل جهاز المخابرات البرازيلي

تحقق الشرطة الاتحادية البرازيلية مع منظمة إجرامية داخل جهاز المخابرات البرازيلي يزعم أنها قامت بمراقبة السلطات والأفراد بشكل غير قانوني.

وأعلنت الشرطة الاتحادية البرازيلية، يوم الخميس، تنفيذ 21 أمر تفتيش وضبط في مدن عدة، وتم إيقاف سبعة من ضباط الشرطة الاتحادية عن العمل على الفور، وأظهرت الأدلة أن المجموعة الإجرامية أنشأت «هيكلاً موازياً» داخل جهاز المخابرات «أبين»، وقد تم استخدام أدوات وخدمات جهاز استخبارات الدولة في أنشطة غير قانونية.

وأعلنت الشرطة أن المعلومات أعدت «لأغراض سياسية وإعلامية، وللإثراء الشخصي، وحتى للتدخل في تحقيقات الشرطة الاتحادية».