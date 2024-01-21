العثور على طيار على قيد الحياة في موقع تحطم الطائرة الروسية بافغانستان

أعلنت وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية اليوم الأحد أن عمال الإنقاذ في أفغانستان عثروا على أحد الناجين بعد تحطم الطائرة الروسية الخاصة على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.

وقالت الوزارة إن فرق الإنقاذ تبحث عن ركاب آخرين مفقودين بالقرب من موقع التحطم. وقال الناجي الذي تم إنقاذه، وهو قائد الطائرة، إنه يعتقد أن ثلاثة ركاب آخرين على قيد الحياة.

وتحطمت الطائرة أمس السبت وهي في طريقها إلى موسكو ، في شمال شرقى أفغانستان. ووفقا للنتائج الأولية، كان السبب مشكلة في المحرك.

ويُعتقد أنّ الطائرة من طراز "فالكون 10" كانت تُقلّ ستة أشخاص في رحلة لأغراض طبية من الهند إلى أوزبكستان وروسيا قبل انقطاع الاتصال بها مساء السبت.

وقالت روسافياتسيا نقلاً عن السفارة الروسية في أفغانستان، إنّ "من بين الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة، هناك أربعة على قيد الحياة، وهم مصابون بجروح مختلفة.

من جهتها، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء بأنّ اثنين من الركّاب من الروس، وهما امرأة وزوجها وقد اصيبت المرأة بجروح بالغة.

واضافت ان الطائرة الخاصة ذات محرّكين، "من صنع الشركة الفرنسية داسو للطيران في العام 1978. وهي ملك فرد وشركة أثليتك غروب ال ال سي".

وكان المسؤول في قسم الإعلام في ولاية بدخشان ذبيح الله أميري أفاد وكالة فرانس برس عن تحطّم طائرة في هذه المنطقة المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان.

ووقع الحادث في منطقة جبلية ترتفع قممها أكثر من سبعة آلاف متر ويصعب الوصول إليها.

وتقع منطقة الحادث "على مسافة حوالى ثماني ساعات برّا" من عاصمة الولاية فايز أباد، بحسب المسؤول المحلي.

وأعلن محقّقون روس فتح تحقيق في سبب الحادث.