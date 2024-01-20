اصطدام سفينتين حربيتين بريطانيتين في ميناء بالبحرين

قالت البحرية الملكية إن سفينتين حربيتين بريطانيتين مخصصتين للكشف عن الألغام اصطدمتا في ميناء بالبحرين، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينتين دون وقوع إصابات.

وفقا لمقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت السفينة (إتش إم إس تشيدينغفولد) تسير عكس الاتجاه نحو السفينة (إتش إم إس بانغور) أثناء وجودها في الرصيف.

قال الأدميرال إدوارد ألغرين: ”لا يزال يتعين علينا تحديد سبب حدوث ذلك. نحن ندرب العاملين لدينا وفقا لأعلى المعايير ونطبق معايير سلامة، ولكن للأسف، لا يزال من الممكن وقوع حوادث من هذا النوع”.

وقال ألغرين إن التحقيق جار لمعرفة الخطأ الذي حدث.