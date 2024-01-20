الصين.. 13 قتيلا جراء حريق في سكن طلاب بمقاطعة خنان

اندلع حريق في مسكن طلبة في مدرسة داخلية لطلاب المرحلة الابتدائية في مقاطعة خنان بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 13 طالبا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية يوم السبت.

قال أحد المعلمين لقناة زونجلان الإخبارية، وهي وسيلة إعلامية تدعمها الدولة من مقاطعة خبي، إن جميع القتلى كانوا من طلاب الصف الثالث. قال تلفزيون الصين المركزي الرسمي إن أحد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من مكان الحادث يتلقى العلاج في المستشفى.

أظهر تقرير إخباري لوكالة شينخوا الرسمية للأنباء أن الشرطة فرضت طوقا حول المدرسة، وأن المبنى الذي وقع فيه الحريق اكتسى باللون الأسود حتى من خارج المبنى.

وذكر التلفزيون الصيني أن الحريق بدأ مساء الجمعة وتم إخماده قبل منتصف الليل بقليل في مدرسة ينغكاي في منطقة فانغتشنغ الريفية بوسط خنان، وتم اعتقال مالك المدرسة.

وقالت السلطات المحلية إنها تحقق في سبب الحريق.