الدنمارك تخصص 400 مليون دولار لمراقبة القطب الشمالي بطائرات مسيرة

خصصت الدنمارك 2.74 مليار كرونة (400 مليون دولار) لتعزيز عمليات المراقبة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي بطائرات مسيرة بعيدة المدى وذلك ضمن اتفاقية إطارية أوسع لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي.

وستساعد الطائرات المسيرة بعيدة المدى في مراقبة النشاط المدني والعسكري المتزايد في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي وضمان قدرة الدنمرك على الامتثال لأهداف حلف شمال الأطلسي.

وأدى انكماش الغطاء الجليدي في القطب الشمالي إلى زيادة المنافسة بين القوى العالمية للسيطرة على الموارد والممرات المائية.

وقال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن في ساعة متأخرة من أمس الخميس "يجب على مملكة الدنمرك أن تتحمل مسؤولية أكبر في تعزيز أمن المنطقة بأكملها مما يعني أننا بحاجة إلى استخدام المزيد من القدرات الدفاعية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي".