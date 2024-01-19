عضو بمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي: وقف النار في غزة السبيل الوحيد لإطلاق الرهائن

قال أحد أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إن اتفاق وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وأضاف غادي آيزنكوت أن أولئك الذين يزعمون أنه يمكن تحرير الرهائن من خلال الضغط العسكري ينشرون الأوهام.

كانت تعليقات قائد الجيش السابق، التي بثتها محطة التلفزيون الإسرائيلية القناة 12 في وقت متأخر من يوم الخميس، أحدث علامة على تزايد الخلاف بين القادة السياسيين والعسكريين حول اتجاه الحرب الإسرائيلية على حماس.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 24400 فلسطيني لقوا حتفهم، وتقول الأمم المتحدة إن ربع 2.3 مليون شخص محاصرين في غزة يعانون من الجوع.

في إسرائيل، قُتل حوالي 1200 شخص خلال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس والذي أشعل فتيل الحرب واحتجز المسلحون حوالي 250 شخصًا كرهائن.