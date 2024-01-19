كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن بيونغ يانغ أجرت اختبارا لنظام أسلحة نووية تحت الماء ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.

وذكر التقرير أن اختبار نظام "هايل-5-23"، وهو الاسم الذي أطلقته كوريا الشمالية على مركبات مسيرة هجومية تحت الماء ذات قدرات نووية، أجراه مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع في المياه قبالة ساحلها الشرقي، دون تحديد موعده.

واتهم المتحدث باسم الوزارة، الذي لا يُذكر اسمه، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بأنها أصبحت "متلهفة" للتدريبات العسكرية، وحذر من "عواقب كارثية".

وأجرت القوات البحرية من الدول الثلاث هذا الأسبوع تدريبات مشتركة اعتيادية استمرت ثلاثة أيام وانتهت الأربعاء، كما شاركت في المناورات حاملة الطائرات الأميركية كارل فينسون في إطار الجهود لتحسين رد الدول الثلاث على تهديدات كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

ونقلت وكالة الأنباء عن المتحدث القول في بيان "يجري إكمال الوضع المضاد المعتمد على الأسلحة النووية تحت الماء لجيشنا وستستمر إجراءات الاستجابة المختلفة في البحر وتحت الماء لردع المناورات العسكرية العدائية للبحرية الأميركية وحلفائها".

ويبث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي الاختبارات الجوية التي تراقبها السلطات الأميركية والكورية الجنوبية، إلا أنه لم يتم التحقق بشكل مستقل من السلاح الموجود تحت الماء.

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحذيرا ضد سلسلة الاختبارات التي أجرتها الجارة الشمالية مؤخرا، ودعت إلى وقفها فورا.

وقالت في بيان "جيشنا مستعد تماما لاستفزازات كوريا الشمالية في ظل وضع دفاعي مشترك قوي مع الولايات المتحدة" وتعهدت برد "ساحق" إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز مباشر.

ورفضت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، عندما سئلت في مؤتمر صحافي عن الاختبار الأخير الذي أجرته كوريا الشمالية، التعليق على "كل واحدة من هذه الأنشطة على حده" لكنها تعهدت بمواصلة الجهود للحد من تطوير أسلحة كوريا الشمالية.

وجرى اختبار النظام المسير الجديد هايل، والذي يعني تسونامي، للمرة الأولى في مارس 2023. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إنه يهدف إلى شن هجمات تسلل في مياه العدو وتدمير المجموعات الهجومية البحرية والموانئ العاملة الرئيسة من خلال إطلاق موجة إشعاعية هائلة من انفجار تحت الماء.

وتأتي التجربة الأحدث بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا متوسط المدى فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وهو ما قوبل بتنديد من واشنطن وسيؤول وطوكيو التي اعتبرته انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.