موسكو ستقيم مراكز اقتراع للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

أكدت روسيا أنها ستقيم مراكز اقتراع في الولايات المتحدة في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس في ثلاثة مقار دبلوماسية وقنصلية، على ما أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أمس.

وأتى الإعلان فيما العلاقات بين البلدين في أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة، جراء النزاع في أوكرانيا.

ولم تقرر روسيا التي تستهدفها عقوبات غربية بسبب حربها ضد أوكرانيا عام 2022 بعدُ ما إذا كانت ستقيم مراكز اقتراع في الدول الأوروبية التي تعتبرها «غير ودية» حيالها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الذي يقود روسيا منذ عام 2000 نيته الترشح لولاية خامسة، وإعادة انتخابه في حكم المضمونة بغياب أي معارضة فعلية في البلاد.

ومن شأن ذلك أن يخوّله البقاء في «الكرملين» حتى عام 2030 على الأقل عندما يكون قد بلغ سن الـ78. وقال السفير الروسي في واشنطن في مقابلة نشرتها السفارة أمس: «في الولايات المتحدة ننوي إقامة ثلاثة مراكز اقتراع في سفارتنا في واشنطن، فضلاً عن القنصليتين في نيويورك وهيوستن».

وتزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة لمواجهة القوات الروسية، فيما فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقيم مراكز اقتراع في أوروبا.