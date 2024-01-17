20 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في تايلاند

قُتل 20 شخصا على الأقل بانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في وسط تايلاند الأربعاء، وفق ما أفاد عنصر إنقاذ.

وقال المصدر "تأكد سقوط 20 قتيلا". وذكرت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها أن آخرين أصيبوا في الحادث، لكنها لم تعلن عددهم.

وأوضحت أن المسؤولين يعملون على تأمين الموقع في إقليم سوفان بوري ومساعدة المتضررين.

وأفادت الشرطة بأن السلطات ما زالت تتحقق من الحصيلة الرسمية للقتلى.

وقال الكولونيل في الشرطة ثيرابوج راوانغبان لفرانس برس: "سقط قتلى ونتحقق من عددهم.. لا نرى أضرارا أخرى في المنازل أو في أوساط السكان" الذين يعيشون على مقربة من الموقع، ولم تتضح أسباب وقوع الانفجار.

وأظهرت صور نشرها جهاز الإنقاذ المحلي حطاما معدنيا على الأرض وسط تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف.

وقد دُمر بالكامل المصنع الذي كان يقع وسط حقل أرز، مثلما تظهر الصور التي تداولها المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة خاوسود عن السكان المحليين القول إن نحو 30 عاملا كانوا في المصنع.