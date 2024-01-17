تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة يضم 13 وزيراً

أعلن الديوان الأميري الكويتي ، اليوم، صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وشملت الحكومة الجديدة 13 وزيراً غالبيتهم وزراء جدد عدا ثلاثة وزراء هم الأعلام والشؤون الاجتماعية والصحة كانوا وزراء في الحكومة السابقة.

وتضمنت التعيينات الجديدة عماد العتيقي وزيراً للنفط وأنور المضف وزيراً للمالية وعبدالله على اليحيا وزيرا للخارجية وعبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام.

ولم يعين الشيخ محمد صباح السالم نائب أول لوزارته كما هو معهود في أغلب الحكومات السابقة كما أن التشكيل الجديد دمج وزارة الدفاع مع الداخلية.

وشملت باقي الوزارت أحمد العوضي وزيراً للصحة وسالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء ، والنائب في البرلمان داود معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة والشباب وعبدالله الجوعان للصناعة وفيصل الغريب للعدل ونورا المشعان للأشغال .

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عين الأسبوع الماضي الشيخ محمد صباح السالم رئيسا للوزراء.