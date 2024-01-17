هزات أرضية تضرب سيبيريا الروسية

ضربت هزات أرضية بدرجات متفاوتة على مقياس ريخترمقاطعة إيركوتسك في سيبيريا الروسية.

وأفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في المقاطعة في بيان لها بوقوع هزات أرضية في تمام الساعة 20.52 (15.52 بتوقيت موسكو) بلغت قوتها (3) درجات في مدينة إيركوتسك، و(3-4) درجات في منطقة أولخونسكي، و (4) درجات في منطقة كازاشينسكو لينسكي، حيث كان مركزها في جمهورية بورياتيا، على بعد 58 كم من قرية ساخولي".

وألفت البيان إلى أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية، وأن مرافق البنية التحتية في المنطقة، واصلت عملها بشكل طبيعي.