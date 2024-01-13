الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع لإطلاق صواريخ وفتحات أنفاق في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته التي تعمل بوسط قطاع غزة، عثرت على موقعين لإطلاق صواريخ، تابعين لحركة "حماس"، حيث تم إعداد القذائف لإطلاقها، "في الإطار الزمني الفوري".

وتظهر لقطات فيديو، شاركها الجيش الإسرائيلي، منصات إطلاق صواريخ، يتم تدميرها، حيث انطلق صاروخ واحد على الأقل بسبب الانفجار، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن العمليات مستمرة في مدينة خان يونس بجنوب غزة، حيث دمر اللواء المدرع السابع، فتحة نفق لحركة حماس في مبنى، يتم استخدامه كمستودع أسلحة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن اللواء السابع قتل العديد من مسلحي حماس بقذيفة دبابة في المنطقة.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، قد صرح يوم الاثنين الماضي ، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ مرحلة جديدة وأقل كثافة من العملية البرية لغزة بعد أسابيع من الضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لتقليص هجوم تسبب في دمار واسع النطاق ومقتل مدنيين".

وأوضح أن التركيز سينصب الآن على معاقل حماس في وسط وجنوب غزة، مثل خان يونس ودير البلح.

كان رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد مجددا على أن إسرائيل لن تتوقف عن قتال حماس حتى تتحقق جميع أهدافها، وهي: القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن إلى ، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل.