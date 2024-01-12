رئيس هيئة قناة السويس: الملاحة في القناة لم تتوقف

نفي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء عن تعليق حركة الملاحة في قناة السويس.

وقال ربيع في تصريح عبر موقع هيئة قناة السويس على الانترنت اليوم:" أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الإتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن توقف أو تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب".

وأوضح ربيع "أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها3ر2مليون طن".

وأكد ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية".