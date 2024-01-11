الأمم المتحدة قلقة إزاء توقيف أفغانيات لمخالفتهن قواعد الحجاب

قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الخميس إنها تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء "اعتقالات وتوقيفات تعسفية مؤخرا" لنساء أفغانيات اتهمن بمخالفة قواعد الحجاب التي تفرضها سلطات طالبان.

وسارعت الحكومة الأفغانية إلى الإقلال من أهمية بيان بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) باعتباره "دعاية".

وكانت تقارير إعلامية وتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكرت مؤخرا أن سلطات طالبان أوقفت نساء بسبب مخالفتهن قواعد الحجاب التي تدعوهن إلى ارتداء النقاب الذي يخفي معالم الجسم عدا العينين واليدين، غير أن نساء في كابول يخرجن بدون تغطية الفم.

لكن بعثة يوناما قال في منشور صحافي إنها وثقت "عددا من الحملات" من جانب الشرطة ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلفية الحجاب منذ الأول من يناير في كابول وفي ولاية دايكندي بوسط البلاد.

وأضافت أنها تحقق في "اتهامات بسوء معاملة وتوقيف من دون السماح باتصال مع الخارج"

ودعت يوناما إلى الافراج الفوري عن المعتقلات مضيفة أنها ناقشت المسألة مع سلطات طالبان.