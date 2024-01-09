ارتفاع عدد المفقودين في زلزال اليابان إلى 323

ارتفع عدد المفقودين جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في رأس السنة إلى 323، أي أكثر بثلاث مرات من الحصيلة السابقة البالغة 103 مفقودين، فيما بلغ عدد القتلى 168 وفق بيانات جديدة نشرتها السلطات المحلية.

وسُجل غالبية المفقودين في واجيما، إحدى أكثر المناطق تضرراً جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في الأول من يناير، إذ ارتفع عدد المفقودين فيها من 31 إلى 281 على ما أظهرت البيانات.

ويُعقّد تساقط الثلوج الكثيفة جهود الإنقاذ بعد أسبوع على الزلزال البالغة شدته 7.5 درجات، فيما لايزال أكثر من 2000 شخص معزولين.

وحذرت الحكومة المحلية من تزايد مخاطر حدوث انزلاقات أتربة جراء الأمطار المستمرة منذ أيام، وانهيار مبانٍ تحت ثقل الثلوج.