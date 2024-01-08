عقوبات صينية على شركات أميركية

أعلنت الصين، أمس، فرض عقوبات على خمس شركات دفاع أميركية، رداً على دورها في بيع أسلحة إلى تايوان، التي تشدد بكين على أنها جزء من أراضيها. وتعهّدت الصين باستعادة تايوان، وإن كان بالقوة، فيما تزوّد واشنطن، الجزيرة بالأسلحة. والشهر الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على حزمة أسلحة، بقيمة 300 مليون دولار، ما دفع بكين إلى الإعلان أنها ستتخذ «إجراءات مضادة» ضد الشركات المعنية.

وعددت الخارجية الصينية، أمس، هذه الشركات وهي: «بي أيه إي سيستمز لاند أند آرمامنت» و«آلاينت تيكسيستمز أوبريشن» و«ايروفارومنت» و«فياسات» و«داتا لينك سولوشنز».