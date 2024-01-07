بلينكن يستكمل في الأردن جولته الإقليمية لبحث الحرب في غزة

يواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد جولته المكثفة في الشرق الأوسط، داعيا إلى تفادي توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وعقد بلينكن الأحد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونظيره أيمن الصفدي وزار أحد مراكز برنامج الأغذية العالمي في عمّان.

وأفاد الديوان الملكي في بيان إن الملك أكد لبلينكن "أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام".

وجدد العاهل الأردني "رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة"، ورفض "التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

وحذّر من "التداعيات الكارثية" لتواصل الحرب، مؤكدا ضرورة "وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع".

من جهته، قال بلينكن خلال زيارته مركزا لبرنامج الأغذية تخزن فيه مساعدات مخصصة لغزة "من الضروري أن نزيد الى الحد الأقصى، المساعدة للناس المحتاجين ليس فقط للوصول الى غزة، ولكن أيضا أن يتم توزيعها الى الناس في كل أنحاء غزة متى وصلت" القطاع.

وأضاف "سنعمل على ذلك أيضا في الأيام المقبلة".

وكان بلينكن وصل الى عمّان السبت بعد محطتين في تركيا واليونان.