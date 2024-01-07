مقتل 133 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأحد، مقتل 133 فلسطينيا في هجمات إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على القطاع.

وقالت الوزارة ، في بيان ، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 "مجزرة ضد العائلات" في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلا و250 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفعت حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 22 ألفا و835 قتيلا و58 ألفا و416 إصابة بجروح مختلفة.