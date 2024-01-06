عدد قتلى زلزال اليابان يتجاوز 100 وعشرات في عداد المفقودين

وصل عدد قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد إلى 110 أشخاص اليوم السبت مع دخول عملية البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة اليوم السادس.

ولا يزال أكثر من 200 في عداد المفقودين عقب الزلزال الأكثر فتكا منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

ودمر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر البنية التحتية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 22 ألف منزل في منطقة هوكوريكو.

وعرقلت الأمطار جهود البحث عن ناجين بين الأنقاض بينما ينتظر أكثر من 30 ألفا جرى إجلاؤهم وصول المساعدات. وذكر الموقع الإلكتروني لحكومة مقاطعة إيشيكاوا إن عدد القتلى المؤكد بلغ 110 أشخاص بحلول الرابعة مساء (0700 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، ارتفاعا من 94 شخصا قبل يوم.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا "أنا على دراية كبيرة بمدى الأضرار التي وقعت"، مع تجاوز عدد القتلى 100 شخص.

وهذه هي أعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت كوماموتو في جنوب غرب اليابان وأودت بحياة 276 شخصا، بما في ذلك الوفيات المرتبطة بها، في عام 2016.

وأمر كيشيدا مسؤولي الحكومة بتسريع جهود الطوارئ لإعادة فتح طرق رئيسية دمرها الزلزال ليتسنى استئناف الأنشطة المعتادة.

وأعاقت انقطاعات الطرق وغيرها من المشاكل إيصال إمدادات الإغاثة.