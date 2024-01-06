نصف مليون مهاجر يخاطرون إلى أميركا

عبر عدد قياسي بلغ 520 ألف شخص الغابة الخطيرة بين كولومبيا وبنما المعروفة باسم «فجوة دارين»، في عام 2023، أي أكثر من ضعف العدد الذي تم الإبلاغ عنه في العام السابق، وفقاً لأرقام جديدة صادرة عن حكومة بنما. وكان معظم الأشخاص الذين قاموا بالرحلة التي تمثل بداية الرحلة الخطيرة شمالاً من أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، العام الماضي، من فنزويلا والإكوادور وهايتي والصين، وفقاً للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة في بنما.

وقالت رئيسة الوكالة، سميرة جوزين، إن نحو ربع الأشخاص الذين عبروا كانوا من القُصّر، «هذه مشكلة أمن قومي ولا يمكن حلها».

عن «الغارديان»