مقتل 162 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، بمقتل 162 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان وزع على الصحافيين "تم ارتكاب 15 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 162 قتيلا و296 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه بذلك ترتفع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة التي دخلت شهرها الرابع إلى 22.600 قتيلا و57.910 إصابة بجروح مختلفة.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة، فإن الجيش الإسرائيلي قصف القطاع الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة، بأكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة زاد وزنها عن 65 ألف طن من المتفجرات.

وأصبح نحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان قطاع غزة، نازحين داخليًا، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة.