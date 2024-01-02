اجتماع بين حميدتي وحمدوك لبحث وقف الحرب والأزمة الإنسانية في السودان

بحثت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية، مع قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" وقف الحرب وسبل إيصال المساعدات الإنسانية في البلد الذي يعيش حربا متواصلة منذ منتصف أبريل 2023.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدا لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية برئاسة عبد الله حمدوك، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحميدتي، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

ويأتي هذا اللقاء قبل اجتماع مرتقب الأسبوع الأول من يناير الجاري بين حميدتي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بعد تأجيل لقاء كان مزمعا بينهما في جيبوتي يوم 28 ديسمبر المنصرم.

ناقش الاجتماع الحرب والسلام َوركز على قضايا أساسية أولها القضية الإنسانية، كما ناقش كيفية التصدي للأزمة الإنسانية وحماية المدنيين، والاتفاق على لجان تقصي الحقائق، وتوصيل الإغاثات للمواطنين، إلى جانب بحث السعي الحثيث لوقف العدائيات، والترتيبات السياسية.

ووفقاً لمصدر في التنسيقية، فإن الجميع اتفق على أن الحرب كارثة كبيرة وأن جميع الأطراف تسعى لتحقيق السلام ووقف الحرب.

ولفت المصدر إلى أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تتواصل مع الجيش وقوات الدعم السريع لتحقيق طلبات الشعب السوداني بوقف الحرب"، ونوه إلى أن الاجتماع سيتواصل الثلاثاء لمزيد من المشاورات.

وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) تضم أحزاباً ومنظمات مدنية تكونت بعد اندلاع الحرب لتوحيد المدنيين لوقف الحرب.