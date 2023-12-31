بوتين في خطاب رأس السنة: "لن نتراجع أبدا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة أن بلاده "لن تتراجع أبدا".

وقال بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة "أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا"، بدون الإشارة صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.

وصرح بوتين، بأن بلاده دافعت بكل قوة عن مصالحها وأمنها في عام 2023، مضيفا: "نحن جميعا يوحدنا مصير الوطن الأم".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله في خطابه للشعب الروسي بمناسبة العام الجديد: "نقول وداعا لعام 2023، الذي سيصبح قريبا جدا جزءا من التاريخ، وعلينا أن نمضي قدما ونصنع المستقبل".

وتابع: "في العام الماضي، عملنا بجد وفعلنا الكثير، وكنا فخورين بإنجازاتنا المشتركة، وابتهجنا بنجاحاتنا وثبتنا في الدفاع عن المصالح الوطنية وحريتنا وأمننا".

وشدد الرئيس الروسي على أن "الشيء الرئيسي الذي يوحد الروس هو مصير الوطن والفهم العميق للأهمية القصوى للمرحلة التاريخية، التي تمر بها روسيا، والأهداف واسعة النطاق التي يواجهها المجتمع، والمسؤولية الهائلة للوطن الأم الذي يشعر به كل روسي".

وأضاف: "لن نتراجع أو نستسلم أبدا، ولا توجد قوة يمكنها أن تفرقنا أو توقف تطورنا".

وقال بوتين لمقاتلي العملية الروسية الخاصة: "نحن فخورون بكم، أنتم أبطال والشعب بأكمله يدعمكم".