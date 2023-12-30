تسببت في خسائر مادية.. إسرائيل تشن غارة جوية على حلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان إن إسرائيل استهدفت اليوم السبت مدينة حلب السورية بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.

وقالت في البيان أن إسرائيل نفذت "عدوانا جويا من اتجاه البحر لمتوسط ​​غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".

وفي القدس، أحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وكانت مصادر محلية في مدينة حلب، قد قالت لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، "إنه تم سماع دوي أربعة انفجارات قوية من جهة المدينة الشرقية مساء اليوم السبت".

وكما أشار سكان في حلب إلى أنهم سمعوا أيضا أصوات فوق المدينة قادمة من الجهة الغربية.

وشهدت الساعات الماضية تصعيدا إسرائيليا كبيرا طال محيط العاصمة دمشق ومواقع للقوات السورية في محافطة دير الزور شرقي سورية.