مجلس الأمن يعتمد قراراً شاركت في صياغته الإمارات بشأن أفغانستان

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، القرار رقم 2721 الذي صاغته دولة الإمارات واليابان، بشأن أفغانستان.

وكتبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على حسابها الرسمي على منصة "إكس" "اعتمد مجلس الأمن اليوم قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبيَّـنة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم".

وأضافت البعثة، في تدوينتها "يؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام داخلياً ومع جيرانها، وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي، مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية".

وقالت المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة "عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، أكدت دولة الإمارات أن قرار اليوم يمثل نهجاً دولياً مبدئياً وعملياً يتمحور حول المصالح الأفغانية، ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة".

وأعربت الإمارات عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس، وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل، مضيفة سنواصل جهودنا لضمان أن تكون هذه العملية بمثابة بداية لتغييرٍ إيجابي للشعب الأفغاني.