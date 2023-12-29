الجيش الإسرائيلي يصدر تعليماته لسكان خان يونس بالتوجه جنوبا إلى رفح

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، تعليماته إلى سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، بالتوجه نحو مدينة رفح إلى الجنوب الغربي على الحدود المصرية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بالعثور على متفجرات في منازل أعضاء حماس بالمدينة.

وأفادت تقارير بأنه من المرجح أن قادة "حماس" يختبئون في خان يونس، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على نشر قواته بشكل مكثف في الوقت الراهن.

وأضاف الجيش أنه تم تدمير مبان تحتوي على متفجرات ، كما عثرت القوات على عدد من الأنفاق والأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الجمعة، عن توسيع الوحدات الإسرائيلية لنطاق عملياتها في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس ، دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وقال الجيش الإسرائيلي "خلال عمليات للجيش أمس الخميس، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأشخاص بواسطة غارات جوية ونيران القناصة والدبابات".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل العشرات من عناصر حركة "حماس" في معارك مختلفة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته تهدف إلى تأمين السيطرة على منطقة على مشارف خان يونس، حيث شن هجوما في 7

أكتوبر على كيبوتس نير عوز مباشرة عبر الحدود.

و أعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم الجمعة، عن مقتل 187 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووزعت الوزارة بيانا مقتضبا على الصحافيين، مفاده أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن 312 إصابة بجروح مختلفة.

وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 21507 قتلى و55915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.