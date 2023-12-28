العاصفة غيريت تدمر منازل وتقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص شمال المملكة المتحدة

دمرت عاصفة ضربت المملكة المتحدة، مصحوبة برياح عاتية وثلوج كثيفة، منازل وتسبب في تعطل قطارات، وقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، يوم الخميس، في جميع أنحاء اسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا.

عمل فنيون وسط سرعة رياح تبلغ 80 ميلا في الساعة في بعض المناطق الساحلية بإسكتلندا أثناء محاولتهم إعادة الكهرباء إلى منازل وشركات انقطعت فيها عندما ضربت فروع الأشجار المتساقطة خطوط الطاقة.

عادت الكهرباء لأكثر من 31 ألف منزل، لكنها لا تزال مقطوعة عن حوالي 14 ألف منزل صباح الخميس.

تسببت العاصفة غيريت أيضا في تعطيل خدمة قطارات على نطاق واسع في جميع أنحاء اسكتلندا، حيث تم تعليق حركة السفر على بعض الخطوط حتى يتمكن المسؤولون من إجراء فحص كامل لشبكة السكك الحديدية.

سقطت شجرة على مقصورة السائق بأحد القطارات، لكن لم تقع إصابات.

كما أغلقت الثلوج بعض الطرق في اسكتلندا.

قالت الشرطة إنها تلقت تقارير مساء الأربعاء عن تضرر منازل بسبب إعصار صغير في مدينة مانشستر بشمال غرب إنجلترا.

وقال مسؤولون محليون إنهم أخلوا نحو 100 عقار خلال الليل، ولم يتلقوا بلاغات عن وقوع إصابات.

ألغى مطار هيثرو، مركز السفر الرئيسي في المملكة المتحدة، 18 رحلة جوية يوم الأربعاء بسبب قيود مراقبة الحركة الجوية على الطرق الداخلية.

كما تأثرت رحلات جوية إلى المدن أوروبية مثل برشلونة وبرلين.