روسيا تعيد فتح سفارتها في بوركينا فاسو المغلقة منذ 31 سنة

تعيد روسيا الخميس افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو المغلقة منذ العام 1992، وفق ما أفادت مصادر حكومية في واغادوغو والسفير الروسي في ساحل العاج المعتمد في بوركينا، لتواصل بذلك التقارب مع الدولة التي يقودها نظام عسكري منذ العام الماضي ، بالإضافة إلى سعيها إلى تنويع شركائها منذ انفصالها عن فرنسا.

وأعلنت حكومة الدولة الإفريقية في بيان إن روسيا "ستفتتح رسميا سفارتها في واغادوغو الخميس".

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي بعد مناقشات جرت الأربعاء في شأن هذه المسألة بين وزير الخارجية البوركينابي المعين حديثا، كاراموكو جان ماري تراوري، والسفير الروسي لدى ساحل العاج المعتمد لدى بوركينا فاسو، أليكسي سالتيكوف.

وقال سالتيكوف لوكالة فرانس برس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعين السفير لدى بوركينا فاسو.

وكان سالتيكوف يقيم حتى الآن في أبيدجان ولكنه قام برحلات منتظمة إلى واغادوغو في الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن سالتيكوف قوله "وصلنا إلى واغادوغو لاستئناف أنشطة السفارة الروسية في هذا البلد الذي يعد شريكنا منذ فترة طويلة وتربطنا به أواصر صداقة متينة".

وأضاف أنه سيتولى لفترة أولى إدارة البعثة الدبلوماسية في بوركينا فاسو.