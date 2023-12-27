غانتس : الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يجب أن يتغير.. وقت الدبلوماسية ينفد

قال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يجب أن يتغير وإن وقت الدبلوماسية ينفد.

وأضاف غانتس في مؤتمر صحافي أن "الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يحتاج إلى التغيير".

وتابع "وقت الحل الدبلوماسي بدأ ينفد، إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل وإبعاد "حزب الله" عن الحدود، سيفعل الجيش الإسرائيلي ذلك".