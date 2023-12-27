السفير الأميركي يشكر اليابان على تطوير دفاعها والسماح ببيع صواريخ باتريوت لواشنطن

أشاد سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل بمساهمة طوكيو في إصلاح وتحديث التحالف بين البلدين بشكل جذري، لا سيما قدراته العسكرية وإنفاقه.

كما أشاد السفير رام إيمانويل بقرار الحكومة اليابانية السماح بشحن صواريخ باتريوت موجهة - يابانية الصنع - إلى الولايات المتحدة للتعويض عن تناقص مخزونها.

خلال اجتماع مع وزير الدفاع الياباني، مينورو كيهارا، الأربعاء، أشار إيمانويل إلى سلسلة خطوات اتخذتها اليابان لتعزيز قوتها العسكرية وتحالف البلدين، قائلا هذا أمر يرفع الردع إلى أعلى مستوياته.

وفي أحدث خطوة لتعزيز التحالف بينهما، خففت حكومة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الحظر الذي فرضته بعد الحرب على صادرات الأسلحة الفتاكة، الجمعة، وهي خطوة اعتبرت خروجا كبيرا عن مبدأ اليابان في الدفاع عن النفس فقط بعد الحرب.

وافقت طوكيو أيضا على زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 16.5 بالمائة العام المقبل ليصل إلى مستوى قياسي قدره 7.95 تريليون ين (56 مليار دولار) مع التركيز على الضربات الصاروخية والقدرات الدفاعية.

يسمح هذا التعديل لليابان بتصدير الأسلحة بموجب تراخيص أجنبية.

كما يشكل ذلك أول مراجعة رئيسة لحظر تصدير الأسلحة الياباني منذ التخفيف السابق لنقل الأسلحة غير الفتاكة في عام 2014