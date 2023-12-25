برلمانيون يطالبون رئيس الجزائر بالترشح لفترة رئاسة ثانية.

طالب أعضاء بالبرلمان الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون، الاثنين، بالترشح لفترة رئاسة ثانية.

وقال تبون لأعضاء البرلمان "إن شاء الله يعطيني الصحة الكافية"، بحسب رويترز، دون أن يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية عام 2024.

وفي أول خطاب لرئيس جزائري أمام نواب البرلمان بغرفتيه، دافع تبون، عن حصيلة 4 سنوات من قيادته للبلاد، معددا مختلف جهود الإصلاح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفيما يتعلق أيضا بالسياسة الخارجية.

وتحدث الرئيس الجزائري في خطاب مطول عن نسبة نمو بلغت 4.2 في المئة، واحتياطي النقد الأجنبي المقترب حاليا من 70 مليار دولار، مما يبعد الجزائر عن خطر الاستدانة الخارجية، على حد وصفه.

كما أشار تبون إلى الجهود المبذولة على المستوى الاجتماعي لتحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة، من خلال توسيع وعاء منحة البطالة، ورفع أجور الوظيفة العمومية.

وجدد تبون تمسكه بكون قضية الصحراء الغربية "قضية تصفية استعمار"، على حد تعبيره.

وتولى تبون منصبه في ديسمبر 2019 عقب فوزه بانتخابات الرئاسة التي حصل فيها على نسبة تقترب من 58% من عدد الأصوات.