إسرائيل تعرض هدنة لأسبوع مقابل الإفراج عن محتجزين في غزة

عرضت إسرائيل هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من الرهائن المحتجزين في القطاع لدى حركة حماس، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية نقلا عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.

وأوضح المسؤولون أن المجموعة تضم النساء المتبقيات وكبار السن ورجالا مصابين. ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حماس على العرض الإسرائيلي.

وكان رئيس إسرائيل اسحاق هرتسوغ قد قال في وقت سابق إن إسرائيل مستعدة لإبرام هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لضمان إفراج حماس عن المحتجزين.