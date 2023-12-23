الشرطة الباكستانية تبطل مفعول قنبلة موقوتة في قطار

عثرت الشرطة الباكستانية على حقيبة تحتوى على عبوة ناسفة بدائية الصنع في قطار واخرجتها في محطة كانتونمينت للسكك الحديدية في مدينة كراتشي الساحلية.

وقالت الشرطة أن وحدة المفرقعات وصلت إلى المحطة بعد تلقى معلومات عن القنبلة في قطار عوام اكسبريس وقامت بإخراجها وإبطال مفعولها وتفجيرها عن بعد،حسبما ذكرت اليوم السبت قناة"جيو نيوز "الإخبارية الباكستانية.

ووفقا لمسؤولي انفاذ القانون ، كان القطار قادما من بيشاور إلى كراتشي أمس الجمعة وتم زرع القنبلة تحت أحد المقاعد.

وقال راجا عمر خطاب ، وهو ضابط كبير في إدارة مكافحة الإرهاب إن محاولة العمل التخريبي ربما قامت بها جماعة انفصالية

وقال مدير عام شرطة الجنوب سيد اسد رضا أن القنبلة الموقوتة تزن خمسة كيلوغرامات وتحتوى على كيلوغرامين من المتفجرات.