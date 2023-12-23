غوتيريش: مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في حرب غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 136 موظفا من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوما في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على صفحته على موقع "إكس" "قتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما- وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة. اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم. أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة".

وفي منشور آخر،انتقد غوتيريش مرة أخرى تصرفات إسرائيل في الصراع وكتب غوتيريش "الطريقة، التي تنفذ بها إسرائيل هذا الهجوم تسبب عقبات واسعة لتوزيع مساعدات إنسانية داخل غزة".

وأضاف أنه من أجل جلب مساعدات إنسانية بشكل فعال إلى غزة، هناك حاجة إلى أمن وموظفين ، يمكنهم العمل بأمان".

وكان ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد قال في وقت سابق إن العملية الإنسانية في قطاع غزة قد تتوقف قريبا.