وفاة 4 أطفال سوريين جراء الأمطار الغزيرة شمال لبنان

لقي أربعة أطفال سوريين حتفهم جراء الأمطار الغزيرة في قضاء زغرتا شمال لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اليوم السبت أن الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس الجمعة تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص/مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة ، وخلف هذا الانهيار سقوط أربعة ضحايا أطفال سوريين.

ووفق الوكالة ، عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثتي طفلين من تحت الانقاض ويعملون على انتشال الجثتين الباقيتين من تحت الركام، في حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الوكالة إلى أن مياه الأمطار تسربت إلى عدد من المنازل والمحال التجارية في بعض أحياء المدنية وتحولت الشوارع والطرقات في المنطقة إلى برك مياه كبيرة علقت بداخلها العديد من السيارات.