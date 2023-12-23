مسؤول أممي: "لا مكان آمنا" في غزة بعد أمر إخلاء اسرائيلي جديد

أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) السبت أن الجيش الإسرائيلي أصدر الجمعة أمرا لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر باللغة العربية الجمعة منشورا طلب فيه من سكان مخيم البريج وأحياء عدة مجاورة "المغادرة فورا حفاظا على سلامتهم" باتجاه دير البلح. وقال في الأمر "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المآوي في دير البلح" وسط القطاع.

وكتب مدير شؤون الأونروا في غزة توم وايت على إكس "الناس في غزة بشر وليسوا قطعا على رقعة شطرنج -- وتم تهجير كثيرين منهم عدة مرات".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه".

وبحسب الأونروا فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل "أكثر من 150 ألف شخص".

وبذلك يجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين للنزوح مجددا خلال الحرب حاملين أمتعتهم البسيطة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء مناطق بوسط قطاع غزة.

وحمل نازحون حقائب وممتلكات وأكواما من البطانيات على عربة، فيما وضع آخرون فرش نوم فوق إحدى السيارات.