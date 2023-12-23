الهند: 752 حالة إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة في 24 ساعة

شهدت الهند ارتفاعا، في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث بلغت 752 إصابة، وهو أعلى ارتفاع منذ 21 أيار/مايو 2023، بينما زادت الحالات النشطة لتصل إلى 3420، طبقا لبيانات وزارة الصحة، التي تم تحديثها اليوم.

وبتسجيل أربع حالات وفاة جديدة- اثنتان من ولاية كيرالا وواحدة من راجستان وأخرى من كارناتاكا، التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة، ترتفع حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 533 ألفا و332 ، حسب بيانات الوزارة، التي تم تحديثها في الساعة الثامنة صباحا، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم السبت.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد 45 مليونا وسبعة آلاف و964 حالة.