بولندا تؤكد وقوفها مع أوكرانيا في "معركتها الكبرى" ضد روسيا

صرح وزير الخارجية البولندي الجديد رادوسلاف سيكورسكي خلال زيارة إلى كييف الجمعة إن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في "معركتها الكبرى" ضد الحرب الروسية.

وقال سيكورسكي لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا "في هذه المعركة الكبرى، بولندا تقف إلى جانبك"، منتقدا روسيا التي "تقصف مدنا وتدمر مقاطعات بأكملها وتهجر أطفالا وتستعد لتدمير جار لم يرتكب أي خطأ".

وأضاف الوزير البولندي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أراد إعادة بناء الإمبراطورية الروسية" عبر إشعال "الحرب الأخيرة في أوروبا" في فبراير 2022.

ودوت صفارات الإنذار بسبب غارات جوية خلال زيارته.

وقال سيكورسكي إن "صفارات الإنذار التي تسمعونها الآن هي سبب وجودي هنا"، مؤكدا أن "روسيا يجب أن تخسر ويجب أن تنتصر أوكرانيا"، مؤكدا أنه "في هذه القضية، بغض النظر عمن سيتولى السلطة في بولندا، كما ترون، نحن متحدون".

ونشر سيكورسكي في الصباح صورة شخصية التقطت له بشكل واضح في ساحة ميخائيليفسكا بالقرب من وزارة الخارجية وسط العاصمة الأوكرانية. وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) "أول زيارة للخارج. كنت هناك".