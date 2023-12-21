نتنياهو لـ "حماس": لن نوقف الحرب وعليكم الاستسلام أو الموت

ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على حركة حماس بشأن ضرورة وقف الهجمات على قطاع غزة قبل مناقشة إمكانية إطلاق سراح أي رهائن إسرائيليين.

وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس":

"نحن نقاتل حتى النصر. لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها: القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن لدينا. على حماس إما الاستسلام أو الموت. ليس لديها ولن يكون لديها خيار آخر. لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل. لا حماستان ولا فتحستان".

وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قال لـ"رويترز"، الخميس، إن الحركة "ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين".

وأضاف: "قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين. لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر به إسرائيل في عدوانها. مناقشة أي أطروحة تتعلق بالأسرى يجب أن تتم بعد وقف العدوان".

وزار هنية مصر، الأربعاء، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، الذين يسعون للتوسط في هدنة أخرى.